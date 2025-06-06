В субботу в Эстонии не обойдется без дождей и гроз

По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ночь на субботу облачная с прояснениями погода, дожди распространятся с юго-запада страны на северо-востоке, в Восточной Эстонии местами ожидаются грозы.
Ветер южных направлений 3-9, на островах и побережье порывами 13 м/с, после полуночи усилится юго-западный ветер 6-12, на островах и побережье порывами 17 м/с. Температура воздуха ночью 10-15 градусов тепла.
Днем ожидается переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди, на юго-востоке страны возможны грозы. Ветер юго-западный 5-12, порывами до 17 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха днем 16-21, на побережье местами 12-15 градусов тепла.