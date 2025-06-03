В среду в Эстонии потеплеет до 22 градусов

В ночь на среду ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Местами возможен туман. Ветер будет юго-западный и западный со скоростью 2-8, на побережье до 10 м/с. Температура воздуха ночью составит 3-8, на побережье до 11 градусов.