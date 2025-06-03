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Вт, 3.06.2025
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В среду в Эстонии потеплеет до 22 градусов

Теплая погода.

По данным Агентства окружающей среды, в среду ожидается преимущественно солнечная погода до 22 градусов тепла.

В ночь на среду ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Местами возможен туман. Ветер будет юго-западный и западный со скоростью 2-8, на побережье до 10 м/с. Температура воздуха ночью составит 3-8, на побережье до 11 градусов.

Днем ожидается преимущественно солнечная погода. Будет дуть юго-западный и южный ветер со скоростью 3-8, порывами до 11 м/с, после полудня ветер постепенно сменится на юго-восточный, начиная с островов. Температура воздуха - 17-22, на ветреном побережье до 14 градусов.

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