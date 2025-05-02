В субботу без осадков не обойдется

После полуночи начиная с запада страны облачность рассеется, зона сильных осадков отступит на восток, а затем по стране по отдельным регионам пройдут кратковременные дожди. Ветер южный и юго-западный, после полуночи юго-западный и западный 5-11, порывами до 16 м/с. Температура воздуха 3-8 градусов тепла.