Первая пятница мая: в Эстонии ожидаются ливни и грозы

Ветер южный, 1-7, на островах и побережье 4-10, порывами 13 м/с, к утру усилится. Температура воздуха ночью от -2 до 3 градусов тепла, на островах и западном побережье 4-7 градусов тепла.

Днем до полудня ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами кратковременные дожди, после полудня начиная с запада страны облачность уплотнится, дожди распространятся с островов на материк, местами ливни. Возможны грозы. Ветер южный и юго-западный, 5-11, порывами 17, на западном побережье 8-14, порывами до 20 м/с. Температура воздуха днем 12-17, на открытом ветром побережье до 10 градусов тепла.