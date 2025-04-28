Во вторник в Эстонии станет немного теплее, но не обойдется без дождей

По прогнозу Агентства окружающей среды, в ночь на вторник до полуночи ожидается облачная погода, пройдут дожди.
После полуночи начиная с запада страны облачность рассеется и осадки прекратятся. Ветер до полуночи юго-западный и западный 5-11, на побережье порывами до 17 м/с, после полуночи ветер начиная с островов постепенно сменит направление на северо-западное. Температура воздуха 4-8 градусов тепла.
Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди. Ветер северо-западный и западный 5-11, порывами до 17 м/с, к вечеру уляжется. Температура воздуха 10-14, на побережье до 7 градусов тепла.