Во вторник в Эстонии станет немного теплее, но не обойдется без дождей

После полуночи начиная с запада страны облачность рассеется и осадки прекратятся. Ветер до полуночи юго-западный и западный 5-11, на побережье порывами до 17 м/с, после полуночи ветер начиная с островов постепенно сменит направление на северо-западное. Температура воздуха 4-8 градусов тепла.