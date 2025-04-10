Департамент транспорта предупреждает: ночью возможен гололед, поездки лучше отложить

В четверг поздно вечером на материковую часть Эстонии с северо-запада придет снег, который быстро накроет всю страну. Из-за морозной погоды, сильного ветра и осадков дороги станут скользкими и опасными для передвижения.
Согласно прогнозу Агентства окружающей среды, к утру завтрашнего дня снежный покров в центральной и восточной частях материка может достичь пяти сантиметров, в западных уездах - от одного до двух сантиметров.
К полудню снегопад на островах прекратится, а после обеда начнет ослабевать и на материке, начиная с запада, и постепенно перейдет в дождь.
Департамент транспорта просит водителей быть осторожными: перед выездом обязательно ознакомиться с дорожными условиями, выбирать скорость в соответствии с ситуацией на дороге и погодой, а также соблюдать увеличенную дистанцию. Департамент также напоминает, что разрешенная максимальная скорость - это не обязанность.
«Тем, кто все еще ездит на летней резине, мы настоятельно рекомендуем не выезжать на дороги этой ночью и утром, а по возможности отложить поездку или выбрать альтернативный способ передвижения. Если отложить поездку невозможно, необходимо выделить значительно больше времени на дорогу и проявлять повышенную осторожность во время движения», - заявили в Департаменте транспорта.