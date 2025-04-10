Департамент транспорта предупреждает: ночью возможен гололед, поездки лучше отложить

Согласно прогнозу Агентства окружающей среды, к утру завтрашнего дня снежный покров в центральной и восточной частях материка может достичь пяти сантиметров, в западных уездах - от одного до двух сантиметров.

К полудню снегопад на островах прекратится, а после обеда начнет ослабевать и на материке, начиная с запада, и постепенно перейдет в дождь.

Департамент транспорта просит водителей быть осторожными: перед выездом обязательно ознакомиться с дорожными условиями, выбирать скорость в соответствии с ситуацией на дороге и погодой, а также соблюдать увеличенную дистанцию. Департамент также напоминает, что разрешенная максимальная скорость - это не обязанность.