Погода в понедельник жителей Эстонии не порадует

По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ночь на понедельник ожидается малооблачная погода и переменная облачность, на западе страны облачная с проясениями погода, по регионам небольшой снег и мокрый снег, на побережье вероятны дожди.
Местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 1-6, на побережье северных направлений, 3-8, порывами - до 11 м/с. Температура воздуха ночью - от 1 до 8 градусов мороза.
Днем ожидается переменная облачность, по многим регионам дожди и мокрый снег, на востоке страны вероятен и снег.
Ветер преимущественно северный и северо-восточный, 4–10, порывами - до 13, на побережье - до 15 м/с. Температура воздуха днем - от 0 до 5 градусов тепла.