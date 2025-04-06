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Погода в понедельник жителей Эстонии не порадует

Мокрый снег. Иллюстративное фото.
Мокрый снег. Иллюстративное фото. Фото: Madis Veltman

По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ночь на понедельник ожидается малооблачная погода и переменная облачность, на западе страны облачная с проясениями погода, по регионам небольшой снег и мокрый снег, на побережье вероятны дожди.

Местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 1-6, на побережье северных направлений, 3-8, порывами - до 11 м/с. Температура воздуха ночью - от 1 до 8 градусов мороза.

Днем ожидается переменная облачность, по многим регионам дожди и мокрый снег, на востоке страны вероятен и снег.

Ветер преимущественно северный и северо-восточный, 4–10, порывами - до 13, на побережье - до 15 м/с. Температура воздуха днем - от 0 до 5 градусов тепла.

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