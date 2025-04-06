Зима возвращается? В Эстонии ожидаются метели

По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ближайшие дни местами ожидаются снег и метели.
В ночь на понедельник ожидается облачная с проясениями погода, по многим регионам снег и мокрый снег, на побережье вероятны дожди. Ветер западных направлений, 2-8, после полуночи на побережье северных направлений, порывами 12 м/с. Днем ожидается переменная облачность, местами дожди и мокрый снег, на востоке страны вероятен и снег. Ветер преимущественно северный и северо-восточный, 4–10, порывами 13, на побережье до 15 м/с. Температура воздуха ночью 1-7 градусов мороза, на островах и западном побережье от нуля до 2 градусов тепла, днем 1-6, на западе страны до 9 градусов тепла.
В ночь на вторник ожидается малооблачная погода и переменная облачность, на востоке страны местами снег и мокрый снег. Ветер северный и северо-восточный, 3–9, порывами 12, на северном побережье 6-11, порывами до 16 м/с, к утру немного ослабеет. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер северных направлений, 3–9, порывами до 12 м/с, после полудня у Финского залива сменит направление на западное, к вечеру ослабеет. Температура воздуха ночью от нуля до 4 градусов мороза, на побережье до 2 градусов тепла, днем 1-6 градусов тепла.
В ночь на среду ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. После полуночи облачность уплотнится и к утру на севере страны вероятны осадки, которые распротранятся к югу в виде дождя и мокрого снега, а на востоке страны вероятен снег. Ветер западных направлений, 3–9, после полуночи юго-заападный и западный, 5-11, на побережье порывами до 14 м/с, на островах и западом побережье северо-западный. Днем ожидается облачная с проясениями погода, по многим регионам дожди и мокрый снег, до полудня и вечером возможен и снег, местами возможны метели. Ветер северо-западный, 6–13, порывами до 18 м/с, на побережье 10-16, порывами до 23 м/с, к вечеру немного ослабеет. Температура воздуха ночью 1-6 градусов мороза, на побережье до 2 градусов тепла, днем 2-8 градусов тепла, к вечеру понизится.