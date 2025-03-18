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В среду в Эстонии будет ветрено и прохладно

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Весна в Эстонии.
Весна в Эстонии. Фото: Marko Saarm

По прогнозу Агентства окружающей среды, в ночь на среду ожидается переменная облачность. Местами возможны небольшие дожди и мокрый снег. Ветер юго-западный и западный 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

Днем малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер преимущественных осадков. Ветер преимущественно западный и северо-западный 5-10, порывами до 15 м/с, вечером уляжется. Температура воздуха 4-10 градусов тепла.

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