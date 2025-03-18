В среду в Эстонии будет ветрено и прохладно

По прогнозу Агентства окружающей среды, в ночь на среду ожидается переменная облачность. Местами возможны небольшие дожди и мокрый снег. Ветер юго-западный и западный 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.