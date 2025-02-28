Галерея Эстонию накрыл густой туман

Ранним утром дорожное покрытие на главных и второстепенных дорогах в основном влажное, а в Ида-Вирумаа местами также возможен мокрый снег. Видимость ограничена густым туманом, в основном в Северной и Западной Эстонии.

Температура воздуха в Западной Эстонии составляет от -1 до +2 градусов, в Восточной Эстонии - от -1 до -6 градусов. В течение дня местами ожидается небольшой дождь и мокрый снег. Утром во многих местах ожидается туман и гололедица. Температура воздуха колеблется от нуля до пяти градусов тепла. В Восточной Эстонии существует опасность ледяного дождя.