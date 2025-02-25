Завтра в Эстонию придут мокрый снег и ледяной дождь

Ожидаются дожди, мокрый снег и ледяной дождь, на востоке ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков, местами туман. Ветер южных направлений 2-8, на западном побережье до 10, порывами 13 м/с. Температура воздуха ночью на западе страны от 2 градусов мороза до +3, на востоке 3-7 градусов мороза .