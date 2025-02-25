По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ночь на вторник на западе страны до полуночи ожидается облачная с прояснениями погода без осадков, после полуночи зона осадков медленно сместится в направлении Центральной Эстонии.
Завтра в Эстонию придут мокрый снег и ледяной дождь
Ожидаются дожди, мокрый снег и ледяной дождь, на востоке ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков, местами туман. Ветер южных направлений 2-8, на западном побережье до 10, порывами 13 м/с. Температура воздуха ночью на западе страны от 2 градусов мороза до +3, на востоке 3-7 градусов мороза .
Днем облачная с прояснениями погода, дожди, мокрый снег и ледяной дождь будут распространяться с Центральной Эстонии в северо-восточном направлениям, местами туман. После полудня вероятность осадков уменьшится. Ветер преимущественно южных направлений 4-8 м/с. Температура воздуха днем от -1 до 5 градусов тепла.