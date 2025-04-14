Синоптики прогнозируют на вторник по-настоящему весеннее тепло

По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ночь на вторник ожидается переменная облачность, по многим регионам дожди и туман. Ветер преимущественно юго-западный 2-7, на побережье до 10 м/с, к утру будет слабее, переменных направлений. Температура воздуха ночью 2-7 градусов тепла.
Днем ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. До полудня местами туман. Ветер слабый, переменных направлений, вечером восточный - 3-9 м/с. Температура воздуха днем 14-19, на побережье 6-13 градусов тепла.