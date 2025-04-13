Холода позади: в ближайшие дни воздух прогреется до 20 градусов

В ночь на понедельник переменная облачность. Утром на островах местами дожди. Ветер юго-восточный и южный, 4-10 м/с. Температура воздуха 0-6 градусов тепла. Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди. Ветер южных направлений, 4-10, порывами до 13 м/с. Температура воздуха 14-18, во время дождей и на побережье 7-13 градусов тепла.

В ночь на вторник переменная облачность. На востоке страны по многим регионам дожди. По многим регионам туманы. Ветер южный и юго-западный, 3-9 м/с. Температура воздуха 2-7 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность преимущественно без осадков. В первой половине дня местами туманы. Ветер переменных направлений, 1-7 м/с. Температура воздуха 14-18, на побережье местами 8 градусов тепла.