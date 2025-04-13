Холода позади: в ближайшие дни воздух прогреется до 20 градусов

По данным Агентства окружающей среды, в ближайшие дни ожидается до 20 градусов тепла.
В ночь на понедельник переменная облачность. Утром на островах местами дожди. Ветер юго-восточный и южный, 4-10 м/с. Температура воздуха 0-6 градусов тепла. Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди. Ветер южных направлений, 4-10, порывами до 13 м/с. Температура воздуха 14-18, во время дождей и на побережье 7-13 градусов тепла.
В ночь на вторник переменная облачность. На востоке страны по многим регионам дожди. По многим регионам туманы. Ветер южный и юго-западный, 3-9 м/с. Температура воздуха 2-7 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность преимущественно без осадков. В первой половине дня местами туманы. Ветер переменных направлений, 1-7 м/с. Температура воздуха 14-18, на побережье местами 8 градусов тепла.
В ночь на среду малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 3-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 4-9 градусов тепла. Днем начиная с запада страны облачность уплотнится, с островов дожди распространятся на восток. Ветер юго-восточный и южный, 4-9, порывами до 13 м/с. Температура воздуха на островах и западном побережье 8-12, вдали от побережья в материковой части страны 16-20 градусов тепла.