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В Эстонию врывается долгожданное тепло

Весна в Эстонии.
Весна в Эстонии. Фото: Marianne Loorents

По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ночь на среду ожидается ясная погода без осадков, местами облачно, к утру по регионам туман. Ветер восточных направлений 2-7, на островах до 10 м/с. Температура воздуха ночью 3-9 градусов тепла.

Днем до полудня ожидается ясная или малооблачная погода без осадков, после полудня начиная с запада страны облачность уплотнится, к островам подойдет зона дождей, которая распространится на материк. Ветер восточный и юго-восточный 4-9, порывами до 14 м/с. Температура воздуха днем 16-21, на побережье местами 9-14 градусов тепла.

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