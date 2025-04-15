В Эстонию врывается долгожданное тепло

Днем до полудня ожидается ясная или малооблачная погода без осадков, после полудня начиная с запада страны облачность уплотнится, к островам подойдет зона дождей, которая распространится на материк. Ветер восточный и юго-восточный 4-9, порывами до 14 м/с. Температура воздуха днем 16-21, на побережье местами 9-14 градусов тепла.