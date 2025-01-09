Берегите себя: на Эстонию надвигаются мощный снегопад и метель

На островах прогнозируется увеличение снежного покрова на 15-25 см, в северной и центральной части материка - на 8-15 см, а в южной части - на 2-6 см. Северо-восточный и восточный ветер усилится: на материке порывы достигнут 13 м/с, на островах и побережье - 12-17 м/с, местами до 24 м/с. В южной и восточной Эстонии возможен ледяной дождь и мокрый снег.