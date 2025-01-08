Мокрый снег и дожди: в четверг ожидается плюсовая температура

Согласно прогнозу Агентства окружающей среды, в ночь на четверг ожидается облачная погода с отдельными прояснениями. С запада по стране на восток распространятся сильные снегопады и мокрый снег, местами метели. На западе страны местами также пройдут дожди. Ветер юго-западный и южный, 5-10, порывами до 14, на островах и побережье 8-15, порывами до 21 м/с, к утру немного уляжется. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла, на островах и местами на западном побережье 1-4 градуса тепла.