Снег и гололед: Департамент транспорта выпустил предупреждение

Дороги в Северной и Центральной Эстонии покрыты снегом и скользкие, однако в Западной Эстонии они пока еще влажные. Только на Сааремаа, Хийумаа, Пылвамаа и Вырумаа погода пока без осадков и дорожные покрытия в этих местах остаются сухими. Температура воздуха варьируется от -2 до +4 градусов, а температура дорожного покрытия - от -1 до +4 градусов.