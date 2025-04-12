Снег и гололед: Департамент транспорта выпустил предупреждение

Утром над материковой частью Эстонии в сторону Южной Эстонии перемещается облако, приносящее дождь, снег и мокрый снег.
Дороги в Северной и Центральной Эстонии покрыты снегом и скользкие, однако в Западной Эстонии они пока еще влажные. Только на Сааремаа, Хийумаа, Пылвамаа и Вырумаа погода пока без осадков и дорожные покрытия в этих местах остаются сухими. Температура воздуха варьируется от -2 до +4 градусов, а температура дорожного покрытия - от -1 до +4 градусов.
Согласно прогнозу погоды, к вечеру вероятность осадков уменьшится, а дневная температура воздуха останется в пределах от +3 до +9 градусов.