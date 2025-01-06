Срочное предупреждение В ближайшие часы на Эстонию обрушится непогода

После полуночи осадки начнут ослабевать - сначала на островах, а к утру в западной и южной частях материка снег сменится мокрым снегом и дождем, местами пройдет ледяной дождь. Порывы юго-восточного ветра достигнут 13 м/с, на островах и побережье - до 18 м/с. Утром ветер сменит направление на южное и юго-западное.