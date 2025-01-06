Вечером 6 января на острова и район Рижского залива обрушится интенсивный снегопад, который в ночь на 7 января распространится по всей стране в северо-восточном направлении. Ожидается метель. Прирост снежного покрова составит 5-10 см.
Срочное предупреждение ⟩ В ближайшие часы на Эстонию обрушится непогода
После полуночи осадки начнут ослабевать - сначала на островах, а к утру в западной и южной частях материка снег сменится мокрым снегом и дождем, местами пройдет ледяной дождь. Порывы юго-восточного ветра достигнут 13 м/с, на островах и побережье - до 18 м/с. Утром ветер сменит направление на южное и юго-западное.
Дорожные условия будут сложными: в условиях сильного снегопада и метели видимость ухудшится. С повышением температуры воздуха выше 0°C, начиная с островов, на дорогах образуется гололедица.