Прогноз погоды на месяц: трескучий мороз не заставит себя долго ждать

В первой трети месяца в воздушное пространство над Балтийским морем часто будут поступать циклоны, которые принесут снег и усилят ветер. Холодный воздух с северо-запада в сочетании с влагой с моря сформирует плотные снежные облака, которые, перемещаясь по территории страны, могут накрыть некоторые регионы густым слоем снега, тогда как в других районах осадков будет меньше. Температура воздуха будет ниже нуля, а в отдельные ночи на материковой части страны столбик термометра может опуститься ниже -10°C.

7 января циклон принесет в прибрежные районы Балтийского моря более теплые воздушные массы, и температура воздуха на несколько дней поднимется выше 0°C. Снегопад перейдет в дождь. Первая треть месяца завершится постепенным похолоданием.

Если во второй декаде месяца над Скандинавией укрепится антициклон, в Эстонии установится более холодная погода. Снегопады и усиление ветра будут редкими. Температура воздуха останется ниже нуля, а в ясные ночи может опуститься ниже -10°C, в отдельных случаях - ниже -20°C.

В последней трети месяца в районе Балтийского моря могут вновь преобладать циклоны, что приведет к чередованию осадков и более мягких дней с морозными. Ожидаются частые осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, а также сильный ветер.