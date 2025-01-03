Согласно прогнозам, средняя температура воздуха в январе будет близка к норме (норма -4,7...-0,3°C). Количество осадков будет в пределах нормы (норма 38...61 мм), местами их может быть даже больше, особенно в первой и последней декаде месяца.
Прогноз погоды на месяц: трескучий мороз не заставит себя долго ждать
В первой трети месяца в воздушное пространство над Балтийским морем часто будут поступать циклоны, которые принесут снег и усилят ветер. Холодный воздух с северо-запада в сочетании с влагой с моря сформирует плотные снежные облака, которые, перемещаясь по территории страны, могут накрыть некоторые регионы густым слоем снега, тогда как в других районах осадков будет меньше. Температура воздуха будет ниже нуля, а в отдельные ночи на материковой части страны столбик термометра может опуститься ниже -10°C.
7 января циклон принесет в прибрежные районы Балтийского моря более теплые воздушные массы, и температура воздуха на несколько дней поднимется выше 0°C. Снегопад перейдет в дождь. Первая треть месяца завершится постепенным похолоданием.
Если во второй декаде месяца над Скандинавией укрепится антициклон, в Эстонии установится более холодная погода. Снегопады и усиление ветра будут редкими. Температура воздуха останется ниже нуля, а в ясные ночи может опуститься ниже -10°C, в отдельных случаях - ниже -20°C.
В последней трети месяца в районе Балтийского моря могут вновь преобладать циклоны, что приведет к чередованию осадков и более мягких дней с морозными. Ожидаются частые осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, а также сильный ветер.