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Предупреждение К вечеру в Эстонии резко ухудшится погода

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Метель. Снимок иллюстративный.
Метель. Снимок иллюстративный. Фото: Elmo Riig

Вечером 31 декабря, незадолго до полуночи, на Сааремаа и Хийумаа обрушится снегопад. Осадки быстро усилятся и в ночь на 1 января распространятся по всей стране в северо-восточном направлении, сопровождаясь метелью, предупреждает Агентство окружающей среды.

Рано утром снег на островах сменится дождем. Температура воздуха начнет повышаться с запада и поднимется выше нуля. На дорогах ожидается сильная гололедица!

В ночь на 1 января на материковой части Эстонии юго-восточный и южный ветер усилится, достигая порывов до 15 м/с. Утром ветер сменит направление на юго-западный и на побережье усилится до 18 м/с.

На островах ночью порывы юго-восточного ветра достигнут 18 м/с, а под утро он сменится на юго-западный и усилится до 20-25 м/с.

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