Предупреждение К вечеру в Эстонии резко ухудшится погода

Рано утром снег на островах сменится дождем. Температура воздуха начнет повышаться с запада и поднимется выше нуля. На дорогах ожидается сильная гололедица!

В ночь на 1 января на материковой части Эстонии юго-восточный и южный ветер усилится, достигая порывов до 15 м/с. Утром ветер сменит направление на юго-западный и на побережье усилится до 18 м/с.

На островах ночью порывы юго-восточного ветра достигнут 18 м/с, а под утро он сменится на юго-западный и усилится до 20-25 м/с.