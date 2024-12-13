Синоптики обещают на выходные метель и пронизывающий ветер

В ночь на субботу облачно. На западе страны дожди, в Центральной и Восточной Эстонии мокрый снег и снегопады. Ветер преимущественно юго-западный 3-9, на побережье до 13, порывами до 18 м/с. Температура воздуха в Центральной и Восточной Эстонии 0-3 градуса мороза, на западе страны 0-5 градусов тепла. Условия на дорогах местами плохие! Днем облачно. Пройдут дожди и мокрый снег, к вечеру также снегопады. Ветер юго-западный и южный 5-10, на побережье до 13, порывами до 19 м/с. Температура воздуха 1-5 градусов тепла, вечером на востоке страны упадет ниже нуля.

В ночь на воскресенье преимущественно облачно. Пройдут снегопады и мокрый снег, на западе страны также дожди. Ветер южный и юго-западный 5-12, на побережье порывами до 17, после полуночи уляжется, на побережье сменит направление на северное. Температура воздуха на востоке страны 0-3 градуса мороза, на западе 0-4 градуса тепла. Днем преимущественно облачно. Пройдут снегопады и мокрый снег, на западе страны также дожди, во второй половине дня осадки станут реже. Ветер северных направлений 3-9, на побережье до 13, порывами до 17 м/с, вечером уляжется. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, во второй половине дня начиная с севера страны похолодает. Дороги станут скользкими!

В ночь на понедельник облачно. Местами небольшие снегопады. К утру на острова придет плотная зона осадков, которая распространится в материковую часть страны. Пройдут снегопады и метели, на западе страны также мокрый снег и дожди. Возможен иней. Ветер юго-западный и южный 5-12, на побережье порывами до 18 м/с. Температура воздуха 1-7 градусов мороза, на побережье островов до 1 градуса тепла, к утру потеплеет. Днем облачно. На востоке страны преимущественно снегопады и мокрый снег, метели, на западе страны мокрый снег и дожди, во второй половине дня начиная с запада облачность рассеется и осадки пройдут. Ветер северо-западный 5-11, на побережье порывами до 17, к вечеру сменит направление на западное 3-8 м/с. Температура воздуха 0-4, на островах до 6 градусов тепла.