В ночь на четверг до полуночи в Эстонии будет ясно. После полуночи, начиная с юга страны, облачность уплотнится, снегопады распространятся на север. Ветер восточный и юго-восточный 3-9, на побережье Рижского залива порывами до 15 м/с. Температура воздуха 2-7 градусов мороза, на побережье островов до 2 градусов тепла.
Синоптики: в четверг ждите снегопада и порывистого ветра
Днем облачно. По многим регионам снег, на островах также мокрый снег и дожди, вечером осадки реже. Ветер юго-восточный 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 0-3 градуса мороза, на островах и западном побережье 0-3 градуса тепла.