Синоптики: в четверг ждите снегопада и порывистого ветра

В ночь на четверг до полуночи в Эстонии будет ясно. После полуночи, начиная с юга страны, облачность уплотнится, снегопады распространятся на север. Ветер восточный и юго-восточный 3-9, на побережье Рижского залива порывами до 15 м/с. Температура воздуха 2-7 градусов мороза, на побережье островов до 2 градусов тепла.