Новая неделя в Эстонии начнется с дождей и сильного ветра

В ночь на понедельник облачно с прояснениями. Дожди быстро распространятся с островов по стране на восток. Ветер юго-западный и западный, 5–12, на побережье порывами до 18 м/с. Температура воздуха 7–11 градусов тепла. Днем переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный, 5–12, на островах и побережье порывами до 17 м/с. Вечером ветер начиная с моря переменит направление на северо-западное и уляжется. Температура воздуха 9–12 градусов тепла.

В ночь на вторник облачно с прояснениями. По многим регионам дожди, к утру осадки прекратятся, облачность рассеется. Ветер западных направлений, 3–9, до полуночи на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 1–5, на побережье до 9 градусов тепла. Днем переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер западных направлений, 3–9 м/с. Температура воздуха 6–11 градусов тепла.

В ночь на среду облачность уплотнится, местами дожди. Ветер юго-западный, 5–12, утром на побережье порывами до 18 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 5 градусов тепла, на побережье до 9 градусов тепла. К утру немного потеплеет. Днем преимущественно облачно, пройдут дожди. Ветер юго-западный и западный, 6–12, порывами до 15, на побережье 12–15, порывами до 20 м/с. Вечером ветер начиная с запада переменит направление на северо-западное и немного уляжется. Температура воздуха 9–12 градусов тепла.