В Эстонии бушует непогода: шторм набирает обороты, на дорогах может поджидать опасность

Вчера, 27 сентября, поздно вечером ветер на побережье и островах Эстонии перерос в шторм, что привело к падению деревьев, отключению электроэнергии и нарушению паромного сообщения.

По состоянию на 23:55 порывы ветра на побережье достигли 20-25 м/с, на Осмуссаар скорость порывов составила 27,0 м/с. На материковой части страны также были порывы 15-20 м/с. Сильные порывы ветра ломают деревья и ветки, случаются отключения электроэнергии и стали поступать сообщения о поврежденных крышах.

Ночью во многих местах прошел дождь, местами осадки были сильными и была гроза.

Синоптики Агентства окружающей среды в субботу утром выпустили предупреждение, что непогода продолжит бушевать и сегодня днем: во многих местах пройдут грозы и ливни. Порывы юго-западного и южного ветров в прибрежных районах будут достигать 15-20 м/с.

Карта непогоды. Предупреждение о сильном ветре касается всех уездов. Мощные дожди и грозы должны обойти стороной только Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа. Фото: Агентство окружающей среды

В тысячах домов пропало электричество

На карте отключений электроэнергии видно, что вчера незадолго до десяти часов вечера по всей Эстонии остались без электричества более 2000 потребителей. На тот момент наибольшее количество домохозяйств без электричества было на Сааремаа.

До полуночи 1862 домохозяйства были без электричества. К утру субботы без света оставались 613 домохозяйств.

В 21.46 вчера без электричества были 2385 клиентов. Фото: Elektrilevi katkestuste kaart - kuvatõmmis.

На дорогах могут быть поваленные деревья

Портал Tark Tee также предупреждает, что в нескольких местах на дорогах могут быть поваленные деревья, поэтому на дорогах стоит быть осторожными.

На море бушует шторм

По данным портала Windy, высота волн в Балтийском море местами превышала четыре метра, а в Финском заливе - до 3,8 метра.

После полуночи в Балтийском море бушевал шторм. Фото: Kuvatõmmis - Windy