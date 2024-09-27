Агентство окружающей среды выпустило штормовое предупреждение для Пярнумаа, Ляэнемаа, Сааремаа и Хийумаа в связи с ожидающемися сильными ветрами и грозами.
Погода может стать опасной: в нескольких уездах объявлено штормовое предупреждение второго уровня
Утром в пятницу ожидается южный и юго-западный ветер порывами до 15, в прибрежных районах до 23 м/с, ближе к вечеру юго-западный ветер внутри страны порывами до 20, на побережье до 25 м/с. Во второй половине дня в западной Эстонии ожидаются грозы.
В пятницу поздно вечером и ночью сохранится штормовой юго-западный ветер с порывами до 20, на побережье до 25, на островах до 27 м/с.