Шторм «Борис» продолжает идти по Европе. Погиб уже 21 человек

Наводнения уже начались в городе Пескара, расположенном в центре Италии. Метеорологическая служба страны выпустила предупреждения об экстремальных погодных условиях от северного побережья Эмилии-Романьи до крайнего юга.

На этой неделе наводнения уже произвели разрушения в некоторых районах Польши, Чехии, Румынии и Австрии, по меньшей мере 21 человек погиб. Они были вызваны штормом «Борис», который принес огромное количество дождя и снега в выходные.

Власти Хорватии, Венгрии и Словакии также предупреждают об угрозе наводнений в ближайшие дни.

В Италии Национальная служба гражданской обороны объявила желтый уровень опасности для почти 50 регионов, предупредив о риске штормов, оползней и наводнений.

Согласно прогнозам погоды Би-би-си, наиболее уязвимыми считаются регионы Эмилия-Романья (на севере Италии) и Марке (центральная часть страны).

Только за ближайшие три дня в регионе может выпасть одна или две месячные нормы осадков, есть серьезные опасения по поводу возможности наводнений.

Метеорологическая служба Италии выпустила красное предупреждение на среду.

Фото: BBC

Более 5 тысяч солдат были направлены на помощь жителям в южной части Польши, из польского города Ныса эвакуировали около 40 тысяч человек.

В польском городе Глухолазы, расположенном на юго-западе страны, река вышла из берегов, что привело к обрушению моста, многие улицы оказались покрыты толстым слоем грязи.

Польская полиция подтвердила гибель по меньшей мере шести человек.