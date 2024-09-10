В ночь на среду в Эстонии уплотнится облачность, кратковременные дожди распространятся с островов на материк в северо-восточном направлении. Ветер южный и юго-восточный 3-9, на островах порывами до 13 м/с.
В среду слегка похолодает, местами дожди
Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по регионам возможны кратковременные дожди, к вечеру осадки разрядятся. Ветер южных направлений 3-9, на островах порывами до 13 м/с. Температура воздуха ночью 12-17, на побережье до 18, днем 18-22 градуса тепла.