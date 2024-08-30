На выходных в Эстонию придут дожди и похолодание

В ночь на субботу, начиная с запада, облачность уплотнится. На острова придет зона усилившихся дождей, которая постепенно распространится на запад материковой части страны. Осадки местами сильные, возможны грозы. Ветер южных, после полуночи на островах западных направлений 3-9, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 13-18, на востоке страны до 21 градуса тепла. Днем облачно с прояснениями. Зона сильных осадков пройдет на восток, вслед за сильными дождями местами пройдут кратковременные. Местами грозы и сильные дожди. Ветер западных направлений, на востоке страны в первой половине дня южный 3-9, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 17-21, на востоке страны до 25 градусов тепла.

В ночь на воскресенье малооблачная погода и переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный, на островах северо-западный 5-11, на побережье порывами до 15, на островах до 17 м/с. Температура воздуха 8-13, на побережье до 16 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. По многим регионам кратковременные дожди. Ветер преимущественно западный и северо-западный 5-11, на побережье порывами до 15, ближе к вечеру западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 16-20 градусов тепла.

В ночь на понедельник облачность с прояснениями. По многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы, вероятность осадков выше на западе страны. Ветер южный и юго-восточный 3-9, на островах и северо-западном побережье 7-12, порывами до 17 м/с. Температура воздуха 7-12, на побережье до 16 градусов тепла. Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди. Ветер юго-восточный и южный 5-11, на северо-западном побережье порывами до 15 м/с, во второй половине дня уляжется. Температура воздуха 16-21 градус тепла.