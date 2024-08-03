Теплые дни и дождливые ночи: прогноз на предстоящую неделю

По данным Агентства окружающей среды, в ночь на понедельник ожидается переменная облачность, местами с кратковременными дождями.

Во многих местах образуется туман. Ветер переменных направлений 1–6 м/с. Температура 10–14 градусов, на побережье до 18 градусов. Днем в понедельник облачно с прояснениями. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер северного направления 1–7 м/с, при грозе порывистый. Температура 18–23 градуса.

В ночь на вторник ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможен туман. Ветер северного направления 1–7 м/с. Температура 10–15 градусов, на побережье до 18 градусов. Днем во вторник облачно с прояснениями. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер преимущественно северного направления 2–7 м/с. Температура 19–23 градуса.

В ночь на среду ожидается переменная облачность. В некоторых местах возможны кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 1–6 м/с. Температура 10–14 градусов, на побережье до 18 градусов. Днем в среду также облачно с прояснениями. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер переменных направлений 1–6 м/с. Температура 19–24 градуса.