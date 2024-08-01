В этом году июль в Эстонии был теплее многолетней нормы

В июле средняя температура воздуха в Эстонии составила 18,9 градуса тепла, на 1,1 градуса выше нормы.

Максимальную температуру воздуха - 31,6 градуса тепла - зафиксировали 1 июля в Выру, а минимальную - 6,8 градуса тепла - 9 июля в Куузику, сообщается в обзоре Агентства окружающей среды.

Среднее количество осадков составило 109 миллиметров, целых 163 процента нормы. Максимальное суточное количество осадков составило 91 миллиметр и его зафиксировали 29 июля в Выру.

В среднем в Эстонии было 247 часов солнечного сияния, то есть 85 процентов нормы.