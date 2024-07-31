В ночь на четверг в Эстонии ожидается малооблачная погода и переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер северо-западный и западный 2-6, на побережье порывами до 11 м/с. Температура воздуха 11-15, на побережье до 18 градусов тепла.