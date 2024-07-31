В ночь на четверг в Эстонии ожидается малооблачная погода и переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер северо-западный и западный 2-6, на побережье порывами до 11 м/с. Температура воздуха 11-15, на побережье до 18 градусов тепла.
Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди. Ветер северо-западный и западный 3-9, на островах и северо-западный порывами до 14 м/с. Температура воздуха 18-22 градуса тепла.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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