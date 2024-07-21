В ближайшие дни воздух в Эстонии прогреется до 28 градусов

Агентство окружающей среды сообщило, что в ночь на вторник в Эстонии будет малооблачно, переменная облачность. Местами дожди и туман. Ветер восточный, 2-8 м/с. Температура воздуха ночью 12-17, на побережье до 19 градусов. Во вторник днем также будет малооблачно, переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер восточный 2-8, порывами до 12 м/с. Температура воздуха днем 23-28 градусов, на побережье и во время дождя - до 21 градуса тепла.

В ночь на среду малооблачно, переменная облачность. В Западной и Центральной Эстонии местами дожди и грозы. Ветер переменных направлений, 1-7 м/с. Температура воздуха ночью 13-19 градусов. В среду днем также малооблачно, переменная облачность. Местами дожди и грозы. На Северо-Востоке Эстонии вероятность дождя меньше. Ветер юго-восточный, на северном побережье также восточный и северо-восточный, 2-8, порывами до 11 м/с, на островах переменных направлений, 1-7 м/с. Температура воздуха днем 23-28, на побережье и во время дождя - до 21 градуса тепла.

В ночь на четверг малооблачно, переменная облачность. В Западной Эстонии местами дожди, возможны грозы. Ветер слабый, переменных направлений. Температура воздуха ночью 13-19 градусов. В четверг днем будет переменная облачность с небольшим количеством облаков. На западе страны ожидаются дожди и грозы. Ветер южных направлений, на северном побережье также восточный и северо-восточный, 2-8, порывами до 11 м/с, на островах переменных направлений, 1-7 м/с. Температура воздуха днем 23-28, на побережье и во время дождя - до 21 градуса тепла.