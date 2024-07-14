Вечером в субботу, 13 июля, в Литве бушевал торнадо. Поздно вечером непогода затронула и Латвию.
Видео ⟩ В Литве бушевал торнадо. Непогода затронула и Латвию
В субботу ближе к вечеру в окрестностях Шяуляя в Литве был замечен торнадо. Это грозовое облако в шесть часов вечера находилось на востоке от Шяуляя и недалеко от границы с Латвией, пишет Rus.TVNET.
Видео: последствия торнадо в Литве
После Литвы непогода перекинулась на Латвию. Если в Риге не было серьезных повреждений, возле Олайне наблюдался сильный ветер, разрушивший парк солнечных батарей.
Вчера эстонский синоптик Кайро Кийтсака сообщил, что суббота принесет в Литву и Латвию грозу, очень сильный ветер и крупный град.
«Условия благоприятствуют развитию мощных грозовых облаков, чреватый сильными порывами ветра, ливнями и градом, из-за большого смещения ветров на этот раз существует и вероятность возникновения торнадо», - пишет Кийтсак в соцсетях.
Он также рассказал, затронет ли непогода Эстонию. Подробнее читайте здесь.