Видео В Литве бушевал торнадо. Непогода затронула и Латвию

В субботу ближе к вечеру в окрестностях Шяуляя в Литве был замечен торнадо. Это грозовое облако в шесть часов вечера находилось на востоке от Шяуляя и недалеко от границы с Латвией, пишет Rus.TVNET.

Видео: последствия торнадо в Литве

После Литвы непогода перекинулась на Латвию. Если в Риге не было серьезных повреждений, возле Олайне наблюдался сильный ветер, разрушивший парк солнечных батарей.

Вчера эстонский синоптик Кайро Кийтсака сообщил, что суббота принесет в Литву и Латвию грозу, очень сильный ветер и крупный град.

«Условия благоприятствуют развитию мощных грозовых облаков, чреватый сильными порывами ветра, ливнями и градом, из-за большого смещения ветров на этот раз существует и вероятность возникновения торнадо», - пишет Кийтсак в соцсетях.

Он также рассказал, затронет ли непогода Эстонию. Подробнее читайте здесь.