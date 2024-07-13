По словам синоптика Кайро Кийтсака, суббота принесет в Литву и Латвию грозу, очень сильный ветер и крупный град, однако до Эстонии такая непогода не дойдет.
Торнадо и крупный град: затронет ли Эстонию мощная гроза, обрушившаяся на Литву и Латвию?
«Условия благоприятствуют развитию мощных грозовых облаков, чреватый сильными порывами ветра, ливнями и градом, из-за большого смещения ветров на этот раз существует и вероятность возникновения торнадо», - пишет Кийтсак в соцсетях.
По словам Кийтсака, для Эстонии такая серьезная ситуация не прогнозируется, хотя в субботу днем зона дождей с грозой также дойдет до Рижского залива и Северной Латвии, откуда распространится дальше в северо-северо-восточном направлении.
«Риск сильного дождя и порывов ветра очень высок, если эта грозовая зона распространится на юг Эстонии. По некоторым моделям можно видеть, что позже в южной части Эстонии грозы утихнут и ожидается только умеренно-сильный дождь, но придется следите за реальным развитием событий, потому что в случае конвективных явлений зачастую сложно сказать, что именно произойдет», - поясняет Кийтсак.
К опасным конвективным явлениям относятся ливневый дождь, град, сильный снегопад, грозы, шквалы и смерчи.
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