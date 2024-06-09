По всей Эстонии объявлено предупреждение первого уровня

В воскресенье местами проливные дожди и грозы. На побережье материка ветер южный и юго-восточный, на островах также и юго-западный до 15, порывами до 22 м/с. Во второй половине дня на материковой части страны ветер также усилится порывами до 17 м/с, а затем постепенно сменит направление на юго-западное.