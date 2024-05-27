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ФОТО Штормовой ветер повалил деревья и стал причиной разрушений

rus.postimees.ee
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В воскресенье, 26 мая, около половины седьмого вечера грозовая туча над деревней Хуукси стала причиной мощного дождя и сильных порывов ветра, которые даже повалили деревья.

Фотографиями повреждений поделилась Яна Кутсар в группе любителей метеорологии в Facebook. На фотографиях видно, что в результате падения деревьев во дворе жилого дома был разрушен детский деревянный домик, а также серьезно была повреждена теплица.

Синоптик Кайро Кийтсак отметил, что, хотя эти грозовые облака были сосредоточены на конкретной небольшой местности, они обладали большой силой.

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