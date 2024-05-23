В пятницу периферия зоны высокого давления над центральными регионами России достигнет восточной границы стран Балтии. В то же время со Скандинавии к региону Балтийского моря протянется периферия ложбины низкого давления, которая принесет с собой дополнительную влагу.
Жаркую пятницу в Эстонии могут омрачить дожди
В пятницу преимущественно без осадков, но ближе к вечеру на западе Эстонии возможен кратковременный дождь. Ветер умеренной силы и восточных направлений. Температура воздуха ночью 8-15 градусов тепла, днем - 23-29 градусов тепла, а на открытом ветрам побережье - ниже 20 градусов тепла.