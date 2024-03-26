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Завтра в Эстонии заметно потеплеет

BNS
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Фото: Tairo Lutter

По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ночь на среду ожидается облачная с прояснениями погода, по регионам слабый мокрый снег и дожди, местами туман. Ветер около полуночи на востоке страны переменных направлений 1-6 м/с, начиная с запада усилится юго-восточный и южный ветер 4-10 м/с. Температура воздуха ночью от -2 до 2 градусов тепла.

Днем начиная с запада облачность разрядится и в течение дня будет преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный и южный 4-10, порывами до 14 м/с. Температура воздуха днем 7-12, на побережье местами до 4 градусов тепла.

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