Завтра в Эстонии заметно потеплеет

По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ночь на среду ожидается облачная с прояснениями погода, по регионам слабый мокрый снег и дожди, местами туман. Ветер около полуночи на востоке страны переменных направлений 1-6 м/с, начиная с запада усилится юго-восточный и южный ветер 4-10 м/с. Температура воздуха ночью от -2 до 2 градусов тепла.