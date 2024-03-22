В ближайшие дни в Эстонии заметно потеплеет

В ночь на субботу на западе страны переменная облачность, на востоке облачная погода. По многим регионам дожди, возможен мокрый снег. После полуночи начиная с запада облачность разрядится. Ветер юго-западный и западный 5-12, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Днем облачная с отдельными прояснениями погода, по многим регионам дожди. Ветер юго-западный и западный 5-11, порывами до 15 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха ночью от нуля до 4 градусов тепла, днем 2-8 градуса тепла.

В ночь на воскресенье малооблачная погода и переменная облачность, около полуночи начиная с юга страны облачность уплотнится, к утру в Юго-Восточной и на островах Западной Эстонии пойдут мокрый снег и дожди. Ветер преимущественно юго-западный и западный 2-8 м/с. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди. Ветер преимущественно южный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью от -3 до 1 градуса тепла, днем 1-7 градусов тепла.

В ночь на понедельник ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам мокрый снег и дожди, на материке вероятен снег. Ветер преимущественно южных, после полуночи переменных направлений, 1-5 м/с. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди и мокрый снег, к утру на материке возможен снег. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха ночью от -5 до 2 градусов тепла, днем 1-6 градусов тепла.