Погода на ближайшие дни: будет солнечно

В ночь на вторник ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный, 2-8, на островах порывами до 13 м/с. Днем ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер преимущественно восточный и северо-восточный, 3-9, на островах порывами до 14 м/с, после полудня ослабеет. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, на побережье до нуля, днем 2-8 градусов тепла.

В ночь на среду ожидается ясная погода, после полуночи облачная, но без осадков. Ветер южный и юго-восточный, 2-8, на островах порывами до 13 м/с. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами дожди. Ветер южных направлений, 2-8 м/с. Температура воздуха ночью от 5 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем 2-8 градусов тепла.

В ночь на четверг ожидается облачная с прояснениями погода, местами дожди. Ветер южный и юго-западный, 4-10, после полуночи на побережье порывами 15 м/с, утром усилится. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами дожди. Ветер южный и юго-западный, 7-13, порывами 17, на побережье 20 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до 3 градусов тепла, днем 5-9, на побережье местами 2 градуса тепла.