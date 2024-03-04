Ближайшие дни принесут морозы

В ночь на среду ясно. Ветер северо-восточный и восточный, 2-8, до полуночи на островах и побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 2-8 градусов мороза. Днем солнечно. Ветер северных, на островах восточных направлений, 2-8 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 5 градусов тепла.

В ночь на четверг начиная с северо-востока облачность в материковой части страны уплотнится, на островах преимущественно ясно. Осадки не ожидаются. Ветер северных направлений, 2-8 м/с. Температура воздуха 1-7 градусов мороза. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер северных направлений, 2-8 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.

В ночь на пятницу малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Местами туманы. Ветер северных, после полуночи западных направлений, 1-7 м/с. Температура воздуха 2-8 градусов мороза. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер западных направлений, 2-8, вечером северо-западный, на островах поднимется до 5-11 м/с. Температура воздуха 0-6 градусов тепла, на северном побережье до 3 градусов мороза.