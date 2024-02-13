Жителей Эстонии ждет снежная и морозная среда

Днем ожидается преимущественно облачная погода, снег, мокрый снег, на островах и побережье местами дожди. Вероятна гололедица. Ветер южных направлений 3-9, до полудня на северном побережье до 12 м/с. Температура воздуха ночью 1-8 градусов мороза, на северо-востоке страны до 11 градусов мороза, на западном побережье местами от нуля до 2 градусов тепла, днем от нуля до -7, на северо-востоке страны до 10 градусов мороза, на побережье островов на западе страны от нуля до 3 градусов тепла.