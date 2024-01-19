Важное предупреждение: в пятницу из-за снегопада будут сложные дорожные условия

По данным Департамента транспорта, рано утром в пятницу дорожные условия на главных и второстепенных дорогах были сложными. В Таллинне дорожному движению препятствует выпавший ночью снег.
Дорожное покрытие в основном заснеженное, в Западной и Южной Эстонии – обледенелое. Самая большая зона осадков утром была в Северной Эстонии, где на дорогах много снега и снежных заносов.
Согласно прогнозу, днем ожидается переменная облачность. Местами снег и метель. Дорожные условия переменчивые, дорожное покрытие заснеженное и обледенелое.