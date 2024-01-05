Департамент транспорта: дорожные условия сложные по всей Эстонии, а мороз не позволяет реагентам растапливать лед

Для расчистки дорог используются все имеющиеся ресурсы, однако на всех государственных дорогах существует высокий риск возникновения гололедицы, поскольку очень низкие температуры не позволяют реагентам достаточно эффективно растапливать лед.

В течение предстоящей ночи осадки и облачность поредеют, но на побережье и местами еще возможна метель. Выходные будут более спокойными, осадков станет меньше, но температура воздуха ночью и утром опустится до -30 градусов.

Департамент транспорта рекомендует в нынешних дорожных условиях по возможности отложить поездки. Водителям следует соблюдать предельную осторожность и выбирать стиль вождения, соответствующий дорожным условиям.

Ведомство призывает водителей помнить о том, что зимние дорожные условия могут быть нестабильными и при планировании поездок важно выделять дополнительное время, при необходимости снижать скорость, избегать опасных маневров и соблюдать безопасную дистанцию. Максимально разрешенная скорость движения не является обязательной и не подходит для движения в ветреную, снежную и скользкую погоду.

Чтобы получить более подробную информацию о дорожных условиях, перед тем, как отправиться в путь, стоит посетить портал www.tarktee.ee.