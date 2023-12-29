В субботу будет облачно, по многим регионам дожди и мокрый снег

В ночь на субботу в Эстонии ожидается преимущественно облачная погода, дожди и мокрый снег, местами туман. Ветер преимущественно юго-западный и южный 3-9, на западном побережье порывами 12 м/с.
Днем ожидается облачная погода, по многим регионам дожди и мокрый снег, в Северной Эстонии снег, вечером метель. Местами туман. Ветер переменных направлений 2-8, к вечеру сменит направление на северное и северо-восточное и усилится на северной части материка до 5-10, на побережье порывами 15 м/с.
Температура воздуха ночью от нуля до 4 градусов тепла, днем от нуля до 3 градусов тепла, в Северной Эстонии вечером понизится от нуля до 4 градусов мороза.