В субботу будет облачно, по многим регионам дожди и мокрый снег

Днем ожидается облачная погода, по многим регионам дожди и мокрый снег, в Северной Эстонии снег, вечером метель. Местами туман. Ветер переменных направлений 2-8, к вечеру сменит направление на северное и северо-восточное и усилится на северной части материка до 5-10, на побережье порывами 15 м/с.