Опасно! ⟩ По всей Эстонии передано предупреждение первого уровня

По данным Агентства окружающей среды, сегодня, 23 декабря, в Эстонии существует высокий риск гололеда.
Поэтому по всей Эстонии объявлено предупреждение первого уровня, а это значит, что нужно быть внимательными.
Сегодня облачно с прояснениями, во многих местах идет снег и мокрый снег. Температура воздуха колеблется около нуля градусов, а во второй половине дня упадет ниже нуля. На дорогах опасность гололеда.
Участники дорожного движения должны учитывать, что зимние дорожные условия изменчивы, и при планировании поездки им необходимо запастись временем, при необходимости снизить скорость движения, избегать опасных маневров и соблюдать дистанцию.
В ближайшие дни ожидаются морозы и снег
В ночь на воскресенье облачно с прояснениями. По многим регионам снегопады, на островах также мокрый снег, местами метели. В материковой части страны ветер западных направлений, 3-9, на побережье порывами до 12 м/с, на островах северо-западный и западный, 5-12, порывами до 18 м/с.
Температура воздуха 3-9, вдали от побережья местами до 12 градусов мороза, на побережье местами от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла. Днем облачно с прояснениями. По регионам снегопады. Ветер западных направлений, 4-10, на западных островах и побережье порывами до 14 м/с, во второй половине дня постепенно уляжется. Температура воздуха 0-6 градусов мороза, на побережье местами до 1 градуса тепла.
В ночь на понедельник облачно с прояснениями. По регионам снегопады. К утру на острова придет новая зона снегопадов, которая распространится дальше по материковой части страны. По многим регионам метели. Ветер юго-восточный, к утру до 4-11, на островах порывами до 17 м/с. Температура воздуха 2-8, вдали от побережья местами до 10 градусов мороза. Днем облачно с прояснениями. По многим регионам снегопады и метели, на островах также мокрый снег.
Ветер восточный и юго-восточный, 5-11, на островах и побережье порывами до 15 м/с, во второй половине дня начиная с островов переменится на северный и северо-западный. Температура воздуха 1-5 градусов мороза, на побережье островов до 1 градуса тепла.
В ночь на вторник облачно с прояснениями. Местами снег, на островах также мокрый снег. Ветер западных, утром также южных направлений, 3-9, на островах порывами до 13 м/с. Температура воздуха 3-9 градусов мороза, на побережье местами 0 градусов. Днем облачно с прояснениями. Местами слабый снег, на островах также мокрый снег. Во второй половине дня на острова придет более плотная зона осадков и распространится по стране на северо-восток.
Пройдет снег и мокрый снег, на островах также дожди, ожидается наледь. Ветер преимущественно южных направлений, 3-9, вечером на островах северо-западный и западный, порывами до 15 м/с. Температура воздуха 0-6 градусов мороза, на островах до 2 градусов тепла.