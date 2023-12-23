Опасно! ⟩ По всей Эстонии передано предупреждение первого уровня

Поэтому по всей Эстонии объявлено предупреждение первого уровня, а это значит, что нужно быть внимательными.

Фото: Keskkonnaagentuur

Сегодня облачно с прояснениями, во многих местах идет снег и мокрый снег. Температура воздуха колеблется около нуля градусов, а во второй половине дня упадет ниже нуля. На дорогах опасность гололеда.

Участники дорожного движения должны учитывать, что зимние дорожные условия изменчивы, и при планировании поездки им необходимо запастись временем, при необходимости снизить скорость движения, избегать опасных маневров и соблюдать дистанцию.

В ближайшие дни ожидаются морозы и снег

В ночь на воскресенье облачно с прояснениями. По многим регионам снегопады, на островах также мокрый снег, местами метели. В материковой части страны ветер западных направлений, 3-9, на побережье порывами до 12 м/с, на островах северо-западный и западный, 5-12, порывами до 18 м/с.

Температура воздуха 3-9, вдали от побережья местами до 12 градусов мороза, на побережье местами от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла. Днем облачно с прояснениями. По регионам снегопады. Ветер западных направлений, 4-10, на западных островах и побережье порывами до 14 м/с, во второй половине дня постепенно уляжется. Температура воздуха 0-6 градусов мороза, на побережье местами до 1 градуса тепла.