В субботу не обойдется без снега и дождей

По данным Агентства окружающей среды, в ночь на субботу в Эстонии ожидается о облачная с отдельными прояснениями погода, по многим регионам снег и мокрый снег. Ветер юго-восточный и восточный 4-10, на островах порывами 15 м/с, утром ослабеет и сменит направление на северо-восток. Температура воздуха ночью от нуля до 3 градусов мороза, на побережье до одного градуса тепла.