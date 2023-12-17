В понедельник пройдут дожди, температура будет плюсовой

В ночь на понедельник в Эстонии будет облачно. По многим регионам дожди и мокрый снег. После полуночи, начиная с запада, осадки прекратятся и облачность рассеется. До полуночи ветер юго-западный и западный 5-12, на побережье порывами до 17 м/с, после полуночи западный и северо-западный ветер уляжется до 4-9, на северном побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, на островах до 5 градусов тепла.