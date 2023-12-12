В среду в Эстонии заметно потеплеет

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на среду ожидается облачная погода. Пройдет снег, местами также мокрый снег. На Хийумаа и северо-западном побережье местами метели. По многим регионам наледь.
На востоке страны ветер восточных направлений, утром юго-восточный и южный 1-7, на западе страны ветер северных направлений 3-9, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла.
Днем облачно. Временами пройдут снег и мокрый снег, ожидается наледь. Ветер переменных направлений 1-6, на западных островах и побережье северный и северо-западный 4-10 м/с. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.