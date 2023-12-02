В воскресенье в Эстонии ожидаются туман и гололед

В воскресенье, 3 декабря, в Эстонии ожидается туман и гололед, местами пройдут снегопады.
По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается облачная с отдельными прояснениями погода, снег местами преимущественно на островах и побережье. Местами туман и гололед. Ветер переменных направлений, слабый, на островах преимущественно восточных направлений, 2-8 м/с. Температура воздуха ночью 7-13, местами 17, на побережье местами 2-5 градусов мороза.
Днем ожидается облачная с отдельными прояснениями погода, по регионам снег, утром туман и гололед. Ветер переменных направлений, 1-7, на северном побережье ветер восточных направлений, 1-7 м/с. Температура воздуха днем 5-11, на побережье местами 1-3 градуса мороза.